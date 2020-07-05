AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'in yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-AB ilişkilerinin tüm veçheleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınacağı ziyarette başta Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye olmak üzere ilişkilerimizi etkileyen bölgesel konular da görüşülecektir" denildi.