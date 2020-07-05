05 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles Türkiye'ye geliyor

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles Türkiye'ye geliyor

- ilişkileri ve bölgesel meseleri konuşmak için Türkiye'ye ziyarette bulunacak olan ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 'in geliş tarihi belli oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2020
ABONE OL
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'in yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-AB ilişkilerinin tüm veçheleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınacağı ziyarette başta Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye olmak üzere ilişkilerimizi etkileyen bölgesel konular da görüşülecektir" denildi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA