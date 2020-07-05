Son dakika: Sosyal medya kapatılacak mı? Sosyal medyaya T.C. Kimlik ile mi girilecek?

Sosyal medya kapatılacak mı? Sosyal medyaya T.C. Kimlik ile mi girilecek? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. MHP'nin sosyal medyaya T.C. kimlik ile giriş teklifi de oylamaya sunulacak. Sosyal medyaya T.C. Kimlik ile mi girilecek? Sosyal medya düzenlemesinin yakın zamanda Meclis'e taşınıyor. Konu sosyal medyada gündem oluyor. Sosyal medya kapatılacak mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, sosyal medyaya T.C. Kimlik ile mi girilecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

BAŞKAN ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşinin bebeklerine yönelik çirkin paylaşımlar sonrası emniyet birimleri paylaşımları yapan kişilerle ilgili harekete geçmişti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan çirkin paylaşımları yapanların hukuk önünde işledikleri suçun cezasını çekeceklerini belirterek Twitter, YouTube ve Netflix gibi sosyal mecraların düzene sokulması gerektiğinin altını çizdi.

SOSYAL MEDYA KAPANACAK MI?

Esası itibariyle hazırlanan taslakta kapatma yerine düzenleme hedefleniyor. Yani, Netfilix, Facebook, Instgaram, Youtube ve Twitter kapatılmayacak ancak belirli koşulların yerine getirilmesi istenecek.

AK Parti'nin sosyal medya taslağında Twitter, Instagram ve Facebook'a temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor. Kişisel verilerin korunması hedefleniyor. Zararlı içeriği 24 saatte kaldırmayana 50 milyon Euro'ya kadar ceza verilen Almanya örneği de masada.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre düzenlemeyle, Twitter başta olmak üzere önemli sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Düzenleme için Almanya ve Fransa'daki uygulamalar örnek olacak.