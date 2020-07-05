Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikası patlaması! Vali açıkladı: 2 kişinin cansız bedenin ulaşıldı!
Son dakika haberi... Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili ''Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor" dedi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Vali Kaldırım, patlamanın meydana geldiği alanda yaptığı açıklamada, sahadan elde edilen bulguların adli tıp kurumuna gönderildiğini söyledi.
Sonuçların geldiğini aktaran Kaldırım, "İki vatandaşımıza ait cesede ulaşılmış oldu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 6'ya yükseldi. Allah'tan rahmet diliyorum. Bir vatandaşımızla ilgili henüz bir bulguya ulaşılamadı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sahada şu anda çalışmalar devam ediyor. Yeni tespit edilen iki cesetle ilgili yakınlarına da bilgi verildi. Hem onlara hem Hendek'e hem Sakarya'ya hem de milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.
Kaldırım, patlamayla ilgili şu an itibarıyla 6 vefat ve 1 kayıp durumunun söz konusu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Şu an itibarıyla hastanelerde yatan yaralı sayımız 5'e düşmüş oldu. Biri il dışında yanık tedavisi görüyor. 4'ünün de ilimizde tedavileri devam ediyor, birinin durumu hala ağır. O şekilde sağlık müdürümüz bize bilgi aktardı. Tekrar tüm milletimize, ailelerine, yakınlarına başsağlığı, sabırlar diliyorum."
"BÜTÜN EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ"
Ekiplerin çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Kaldırım, şöyle devam etti:
"Çevrede etkilenen 4 mahallemizi Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, AFAD Müdürümüz, Çevre ve Şehircilik Müdürümüz, bütün ekiplerimizle geziyoruz, tarıyoruz. Hem hasar tespit çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyor hem de biz yerinde görüp ziyaretler yapıyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelip geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bütün ekiplerimizle sahadayız. Sadece teknik ekipler değil, psikososyal destek ekiplerimiz, Kızılayımız, diğer bütün destek sağlayan kuruluşlarımız, büyükşehrimiz sahadalar. A'dan Z'ye desteklerimizi veriyoruz."
Bölgeden toplanan bulguların başsavcılık nezaretinde İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini aktaran Kaldırım, çalışmaların sabah saatlerine kadar devam ettiğini anlattı.
Özellikle patlamanın merkezi olarak değerlendirilen bölgede çalışmaların yoğunlaştığını ifade eden Kaldırım, "Hem saha taraması 5 ceset arama kadavra köpeğiyle hem de kriminal ekiplerimiz ve başsavcılığımızın görevlendirdiği diğer ekiplerimiz, koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Yeni bir şey elde edildiğinde tekrar adli tıpa gönderilip gerekli sonuçlar alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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