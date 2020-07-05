Son dakika: Başkan Erdoğan hidroelektrik üretim tesisleri açılış töreninde konuşuyor
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor...
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hidroelektrik üretim tesisleri açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor...
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
31 bin megavattan 91 bin megavata 18 yılda hamdolsun kurulu gücümüzü yükselttik.
Bu eserlerin ülkenize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı, mühendisimizden işçimize herkesi tebrik ediyorum. Ülkemizin enerjisine enerji katacağına inandığım bu santraller aynı zamanda büyümemizin de sembolleridir. Bunlar bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır.
Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alanda yatırımlarına devam eden Türkiye böylece 2023 hedeflerine ulaşmanın kararlılığını ortaya koymuştur.
Dün İstanbul'da bir hastanemizin ve GİB'mızın hizmet binasını önceki gün Konya Ovası'nın sulama kanallarının açılışlarını yaptık. İstanbul Havalimanı'nın 3. Pistinin ve diğer hizmetlerin açılış törenlerine iştirak ettik.
AB'NİN ÇİFTE STANDARDI
Türkiye'nin her zaman, şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının bu eser siyaseti olduğuna inanıyorum. Tüm kuruluşlardan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istedik. Çağrımız karşılıksız kalmadı. İhracatçılarımızın dünyanın dört bir yanıyla yoğun bir program yaptığını görüyorum. AB'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır. Özel sektörümüz son 6 ayda 10 milyar TL'lik yatırımla 583 fabrikayı tamamlayarak üretime geçti. Üretim çarkları hızlandı. Bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız.
Biz sağlıktan ekonomiye diplomasiden güvenliğe kadar her konuda kendimize güveniyoruz, bu konuda kimlerin zaafiyeti olduğunu önce mülteci krizinde ardından salgın döneminde hep birlikte gördük. Gücümüzün haklılıktan geldiğine, ve sonunda mutlaka başarılı olacağımıza inanıyoruz.
Sanayide KOBİ'leri ve OSB'leri destekleyerek kendi ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde ihracatımızın gücünü arttırdık.
Bu yıl 120 bin TOKİ konutunu hızla hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Yoğun otomobil satışı var.
Güven ortamı enerji yatırımlarımıza da olumlu anlamda yansımıştır. Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan tuzakları yerle bir ettik.
Akkuyu'nun ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında devreye alıyoruz. Kömür üretiminde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Daha önce teknoloji yetersizliği nedeniyle yurtdışına hammadde olarak sattığımız madenleri artık burada işleyerek ihraç ediyoruz. Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı bu yatırımları sekteye uğratmaktır. Yerli ve yenilebilir enerjideki her bir puanlık artış cari açığımızın kapanmasına yardım sağlıyor.
Denizlerimizde Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle sondaj faaliyetlerine başladık. Tuzakları yerle bir ettik.
Çevrecilik adı altında koparılan yaygaraların amacı Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirmektir.
detaylar gelecek...
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