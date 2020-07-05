Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK-YPG'li öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki bir saldırı girişiminin daha önlendiğini ve 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında da çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG'nin barış pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermiyor.
Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı girişimi daha önlendi. 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Bir taraftan da, Pençe Kaplan Operasyonu hız kesmiyor.
Operasyon kapsamındaki arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Haftanin bölgesinde çok sayıda piyade tüfeği, el bombası ve doçka uçaksavar mühimmatı da bulunuyor.
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