Cemal Kaşıkçı davasına damga vuran ifade: Benden tandırı yakmamı istediler
İstanbul’daki Başkonsoloslukta canice öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın geçtiğimiz gün görülen davasında tanık olarak ifade veren konsolosluk çalışanı Zeki Demir, “Tandırı yakmamı istediler. Bir panik havası vardı. Bir an önce gitmemi istiyor gibiydiler. Tandırı yaktım. ‘Yallah’ dediler bana çıktım” dedi...
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018 tarihinde gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin ikisi azmettirici, 20 sanığın yargılandığı davaya bir tanık ifadesi damgasını vurdu.
Olayın üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen cesedine ulaşılamayan ve ne şekilde öldürüldüğü uzun süre tartışılan Kaşıkçı'nın, başkonsoloslukta boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürüldüğü öne sürülmüştü. Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra başkonsolosluk konutundaki fırında yakıldığı iddiaları da gündeme gelmişti.
Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen davada olay tarihinde başkonsoloslukta teknik eleman olarak çalışan Zeki Demir tanık olarak ifade verdi. Demir ifadesinde, şunları söyledi:
"KEBAP OLURSUNUZ"
"Tadilat için bir ekip geleceğini arkadaşlardan duydum. Olaydan bir gün önce de aynı şeyi söylemek için eve telefon ettiler. Emrullah Öz aradı. Gelen mühendislere yardımcı olmam için konuta çağırdı. 5-6 kişi kapıdan girmemi engelledi. Tandırı yakmamı istediler. Bir panik havası vardı. Bir an önce gitmemi istiyor gibiydiler. Tandırı yaktım. 'Tandıra düşerseniz, kebap olursunuz' şeklinde espri yaptım. 'Yallah' dediler bana, çıktım. Çıkarken bir araç geldi. Kapıyı açamayınca elle açmak istedim, izin vermediler. Mermerin rengi de değişmişti. Kezzaptan dolayı değişmişti."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- LGBTİ sapkınlık projesine dikkat! Çocukları...
- Türkiye'nin yardımı üzerine Boşnaklar'dan büyük sevinç!
- THY'den önemli adım! O seferler yeniden başladı
- Başkan Erdoğan kritik talimat
- Soner Yalçın'a 5 yıllık hapis şoku!
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı
- Bakan Koca'dan düğün uyarısı!
- CHP'li Kaboğlu'ndan bir skandal daha!
- ÖSYM e-YDS-2020 İngilizce sınav sonuçlarını açıkladı
- Bataklık kurutuldu! Tarihi operasyonda flaş gelişme
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinde hangi ürünler var?
- Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2020 hangi güne denk geliyor?
- Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 4 Temmuz FB Göztepe maçı hangi kanalda?
- Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Kurban Bayramı genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- MEB son dakika: Telafi eğitim ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim dönemi ne zaman başlayacak?
- Çifte bayram! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
- Son dakika: Sigaraya zam geldi mi? Temmuz 2020 zamlı sigara fiyatları listesi açıklandı mı?