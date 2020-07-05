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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Erdem Bayazıt paylaşımı

, şair 'ın vefatının yıl dönümü münasebetiyle paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, ''Yedi Güzel Adam'dan biriydi... Dilimizin en güçlü şairlerinden ve her şeyden önce içimizden, bize ait olan biriydi... #ErdemBayazıt'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Erdem Bayazıt paylaşımı

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Yedi Güzel Adam'dan biriydi... Dilimizin en güçlü şairlerinden ve her şeyden önce içimizden, bize ait olan biriydi... #ErdemBayazıt'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.

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