Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Erdem Bayazıt paylaşımı

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Yedi Güzel Adam'dan biriydi... Dilimizin en güçlü şairlerinden ve her şeyden önce içimizden, bize ait olan biriydi... #ErdemBayazıt'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.

Yedi Güzel Adam'dan biriydi...

Dilimizin en güçlü şairlerinden ve her şeyden önce içimizden, bize ait olan biriydi...#ErdemBayazıt'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 5, 2020