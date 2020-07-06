06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem , temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını, ödemelerin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2020
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

ÖDEMELER 6 İLE 10 TEMMUZ ARASI YAPILACAK
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

Son dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu: O başvurular başladı! SON DAKİKA: BAKAN KASAPOĞLU DUYURDU: O BAŞVURULAR BAŞLADI!

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