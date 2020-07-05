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Türkiye'nin yardımı üzerine Boşnaklar'dan büyük sevinç! Türkiye ve Erdoğan'a sevgi seli

'ın Sancak bölgesinde Müslüman halkın yoğun olarak ikamet ettiği 200 bin nüfuslu 'da Kovid-19 pandemisi sebebiyle hastanelerde büyük sıkıntı yaşanıyordu. Başkan 'ın talimatlarıyla Sancak bölgesine bağlı Novi Pazar kentine tıbbi yardım gönderildi. Yardımın Novi Pazar'a ulaşması üzerine Boşnaklar, ''“Çok yaşa , Sultan Erdoğan!” sloganları atarak gönül coğrafyasından selam yolladı.

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Giriş Tarihi: 05.07.2020 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020
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Türkiye'nin yardımı üzerine Boşnaklar'dan büyük sevinç! Türkiye ve Erdoğan'a sevgi seli

Sırbistan'da Sancak bölgesindeki Müslüman halkın yoğun olarak yaşadığı 200 bin nüfuslu Novi Pazar'da (Yeni Pazar) koronavirüs salgını nedeniyle hastanede sıkıntı yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic mektup yazarak yardım talebinde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan anında talimat vererek Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrine Kovid-19 salgını nedniyle tıbbi yardım gönderdi.

Gönül coğrafyası Sancak bölgesinden Başkan Erdoğan ve Türkiyeye teşekkür GÖNÜL COĞRAFYASI SANCAK BÖLGESİNDEN BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Bugün ulaşan yardımlarla ilgili görüntüler sosyal medyada yer aldı. Şehirdeki Boşnaklar, Novi Pazar Hastanesi'ne götürülen tıbbi yardım kolilerini elden ele taşırken görüntülendi. Tıbbi malzemelerin elden ele taşındığı esnada Boşnaklar, "Yaşasın Türkiye, Sultan Erdoğan" sloganları atarak gönülden gönüle selam yolladı. Bu görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Sancak bölgesine gönderilen tıbbi yardımlar sonrası Başkan Erdoğana teşekkür: Çok yaşa Türkiye SANCAK BÖLGESİNE GÖNDERİLEN TIBBİ YARDIMLAR SONRASI BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR: ÇOK YAŞA TÜRKİYE

İŞTE YOLLANAN YARDIMLAR

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardıların içerisinde şunların yer aldığı görüldü: "3 adet yüksek akımlı oksijen cihazı, 5 adet hasta monitörü, 30 adet merkezi oksijen debimetresi, 5 adet 12 kanallı EKG cihazı, 20 adet infüzyon pompası, 2 adet defibrilatör, 10 bin adet tanı kiti, 2 adet PCR cihazı, 5 adet ventilatör, cerrahi müdahale kiti, mobil röntgen cihazı, 10 adet UV cihazı, 30 bin N95 maske, 2 bin 675 adet N149 maske, 5 bin adet koruyucu tulum, 230 bin cerrahi maske, dezenfektan, siperlik, eldiven ve koruyucu gözlükten oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı var"

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