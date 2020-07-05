Gönül coğrafyası Sancak bölgesinden Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak başkent Belgrad'a indi. Boşnaklar, kolileri elden ele taşıyarak, Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Boşnaklar, “Çok yaşa Türkiye, Sultan Erdoğan!” sloganları atarak gönülden gönüle selam yolladı.