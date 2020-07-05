Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan düğün uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığını belirterek, "Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca, düğünlerde sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulmadığı yönünde haberler aldığını belirtti.
Pistlerin gelin ve damada bırakılması yönünde uyarıda bulunan Koca, "Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler" dedi.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı
Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler. pic.twitter.com/IigA68rSYx— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2020
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