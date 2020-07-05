05 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan düğün uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan düğün uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığını belirterek, "Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2020
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan düğün uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, düğünlerde sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulmadığı yönünde haberler aldığını belirtti.

Pistlerin gelin ve damada bırakılması yönünde uyarıda bulunan Koca, "Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler" dedi.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 4 Temmuz Cumartesi SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI | 4 TEMMUZ CUMARTESİ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA