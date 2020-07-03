Süleymaniye'den esinlenerek tasarlandı! Temel atma töreni bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek!
Levent Camii için temel atma töreni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Cami, Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye'den esintiler taşıyacak. Bölgenin en büyük camisi olacak ve deprem durumunda acil toplanma alanı olarak da kullanılabilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camisi'nden esinlenerek tasarlanan Levent Camisi'nin temel atma törenine katılacak. Tören saat 14.30'da gerçekleşecek.
SÜLEYMANİYE'DEN ESİNLENEREK TASARLANDI
Süleymaniye Camisi'nden esinlenerek yapılan Levent Camii, ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak. İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.
OLASI BİR DEPREMDE TOPLANMA ALANI OLARAK KULLANILABİLECEK
Kapalı ve açık alanlarıyla toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.
İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlanan cami, olası depremde toplanma alanı olarak kullanılacak.
"BU BİR İHTİYAÇ PROJESİ"
Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk,yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Arkamızda bir cami var, 100-150 kişilik küçük bir cami. O günün şartlarında yapılmış, o günün ihtiyaçlarına cevap vermiş. Ama bugün Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar olan ana arterde cami yok. Tabii ki tenkitler olmuştur, olacaktır. Pozitif tenkitlerin hepsini baş tacı ediyoruz. Negatif tenkitler olmuştur, onlara da durumu izah etmişizdir. Ne için yapılıyor? Bu bir ihtiyaç projesi. Çünkü cuma günü Büyükdere Caddesi'nde dolaşın. Caddenin sağında ve solundaki camilerde yoğunluğu göreceksiniz. Bu yüzden Levent Camisi, bir ihtiyaç projesi olarak planlandı ve yapılıyor."
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