İzmir’de çökertilen dev suç örgütüyle ilgili yeni gelişme: 49 şüpheli tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Yöneticiliğini şüpheliler Nihat Alabay ve Sedat Alabay kardeşlerin yaptığı toplam 96 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 49’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yöneticiliğini şüpheliler Nihat Alabay ve Sedat Alabay kardeşlerin yaptığı toplam 96 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 75 şüpheliden 5 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi. 54 şüphelinin tutuklanması, 16 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması talebi ile sorguya sevk edildiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan sorguları sonrası 21 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldı. İçlerinde (hakkında yakalana kararı çıkarılan Nihat Alabay'ın dışındaki) örgüt yöneticilerinin ve bir avukatın da olduğu, 49 şüphelinin ise müsnet suçlardan tutuklandığı belirlendi. 13 şüphelinin firari olduğu, ayrıca müsnet suça iştirak ettiği tespit edilen ve halen başka suçlardan çeşitli cezaevlerinde olan 10 şüpheli ile ilgili işlemlere devam edildiği öğrenildi.
Sema ALİM DALGIÇ/SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Fransa Başbakanı istifa etti!
- İstanbul Milli Emlak İl Müdürlüğü'ne operasyon!
- Başkan Erdoğan'dan Özhaseki'ye gülümseten cevap
- Feyzioğlu'ndan Baro başkanlarına flaş çağrı
- İzmirlinin çilesi bitmiyor! İsyan ettiler
- "Başkan Erdoğan talimatı verdi! Yakın zamanda..."
- Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava başladı!
- Avrupa'nın en büyüğü! Başkan Erdoğan açacak
- İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte haziranda etkisiz hale getirilen terörist sayısı!
- Bir alçak daha tutuklandı! Albayrak ailesine hakaret etmişti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Araştırma görevlisi maaşı kaç para?
- Avukat yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Avukat maaşı kaç para?
- Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı sonrası hemşire maaşları kaç para?
- Kaymakam yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre kaymakam maaşları kaç para?
- Öğretmen yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre öğretmen maaşları kaç para?
- Polis yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre polis maaşları kaç para?
- Asgari ücret zammı son dakika! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar?
- Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2020 evde bakım parası ne kadar zamlandı?
- Emekli maaşı Temmuz zammı son dakika! 2020 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu?
- Son dakika: En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3 Temmuz TÜİK memur enflasyon farkı zam oranı ne oldu?
- Son dakika: TÜİK Haziran 2020 enflasyon oranı nedir? 6 aylık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon rakamları ne oldu?
- Son dakika: Kira artış oranı 2020 Temmuz ayı ne kadar oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama