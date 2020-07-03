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İzmir’de çökertilen dev suç örgütüyle ilgili yeni gelişme: 49 şüpheli tutuklandı

’nca Yöneticiliğini şüpheliler ve kardeşlerin yaptığı toplam 96 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 49’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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İzmir’de çökertilen dev suç örgütüyle ilgili yeni gelişme: 49 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yöneticiliğini şüpheliler Nihat Alabay ve Sedat Alabay kardeşlerin yaptığı toplam 96 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 75 şüpheliden 5 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi. 54 şüphelinin tutuklanması, 16 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması talebi ile sorguya sevk edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan sorguları sonrası 21 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldı. İçlerinde (hakkında yakalana kararı çıkarılan Nihat Alabay'ın dışındaki) örgüt yöneticilerinin ve bir avukatın da olduğu, 49 şüphelinin ise müsnet suçlardan tutuklandığı belirlendi. 13 şüphelinin firari olduğu, ayrıca müsnet suça iştirak ettiği tespit edilen ve halen başka suçlardan çeşitli cezaevlerinde olan 10 şüpheli ile ilgili işlemlere devam edildiği öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ/SABAH

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