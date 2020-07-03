Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 186'ya yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 186'ya yükseldi.
Bugün toplam 52 bin 141 test yapılırken, bin 172 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 203 bin 456 oldu. Bugünkü bin 313 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 178 bin 278'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 374, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 82 olduğu açıklandı.
"VİRÜSÜN YAYILMASI HIZI, VAKALARIN AZALMASI ZAMAN ALIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "4 Haziran'da 1492 olan yeni vaka sayısı 1172'ye indi. Virüsün yayılması hızı vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan" dedi.
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