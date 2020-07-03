Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte haziranda etkisiz hale getirilen terörist sayısı!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 haziran ayında kırsal alanda 4'ü büyük, 20'si orta çaplı olmak üzere toplam 11.289 kırsal operasyon, şehirlerde 518 operasyon yapılmıştır.

Bu operasyonlarda İçişleri Bakanlığı Terör Aranlar Listesinde;

Turuncu kategoride aranan 6, gri kategoride aranan 3, teröristin de aralarında bulunduğu toplam 128 (53 ölü, 56 sağ, 19 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir. (etkisiz hale getirilen teröristlerden 96'sı pkk/kck, 26'sı deaş, 6'sı aşırı sol terör örgütü mensubudur)

Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2.579 şüpheli (pkk/kck 650, fetö/pdy 1.535, deaş 328, aşırı sol 66) gözaltına alınmış, 410 kişi tutuklanmıştır. (pkk/kck 114, fetö/pdy 235, deaş 47, aşırı sol 14)

2020 ilk 6 ayında; kırsalda 49.622, şehirde 5.573 operasyon yapılmış, terör aranlar listesinde bulunan mavi 1, yeşil 1, turuncu 13, gri kategoriden 21 ve liste dışı sözde üst düzey 4 olmak üzere toplam 40 teröristin de aralarında bulunduğu, 562 terörist etkisiz hale getirilmiş (110 ölü, 290 sağ, 4 yaralı, 158 teslim), 12 bin 607 kişi gözaltına alınmış (pkk/kck 3.732, fetö/pdy 7.641, deaş 972, aşırı sol 262), 2 bin 83 kişi tutuklanmıştır. (pkk/kck 676, fetö/pdy 1.141, deaş 228, aşırı sol 38)

Yapılan operasyonlar neticesinde haziran ayında; 53 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

115 silah (71'i ağır ve uzun namlulu silah) 84 adet mayın/EYP, 66 adet el bombası, 3 bin 517 kg patlayıcı (13' kgsi plastik) madde, 11 bin 455 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir.

2020 ilk 6 ayında ise; 459 sığınak, 493 silah (263'ü ağır ve uzun namlulu silah), 217 mayın/EYP, 315 el bombası, 26 ton 285 kg patlayıcı madde, 57 bin 542 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir.

KAPAN OPERASYONLARI

8 ocak'ta başlayan Kapan operasyonlarına 9 ayrı bölgede 534 tim, 8 bin 200 personel ile devam ediyoruz. bu kapsamda 102 terörist etkisiz hale getirilmiş; 66 İŞBİRLİKÇİ ŞAHIS YAKALANMIŞ, 610 mağara/sığınak imha edilmiştir. 189'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 220 silah, 65 bin 960 mühimmat, 224 EYP, 4 ton 967 kg patlayıcı madde, 253 adet el bombası, 1 ton 160 kg esrar, 4 bin 500 lt uyuşturucu hammadesi, 253 bin 600 kök kenevir bitkisi ile çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

İLKBAHAR - YAZ OPERASYONLARI

Terör örgütünün mevsimsel olarak değişen faaliyetlerine yönelik farklı strateji ve hedeflerle planlanan operasyonlar kapsamında 15 nisan itibariyle başlanan ilkbahar yaz dönemi ile ilgili olarak 15 Nisan - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik belirlenen 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlanmış olup, 3 bin 565 operasyon icra edilmiştir.

Bu operasyonlarda; 79 terörist etkisiz hale getirilmiştir. etkisiz hale getirilen teröristlerin 77'si ölü, 2'si sağ'dır. 104 sığınak/depo/barınak imha edilmiştir. 180 uzun namlulu silah, 30 roketatar/havan/lav, 316 tabanca/tüfek, 115 adet mayın/eyp, 469 adet fünye, 271 adet el bombası, 637 ton 6 kg patlayıcı, 54 bin 609 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 12 bin 376 operasyonda 17 bin 849 kişi gözaltına alınmış, 1.489 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

Yapılan operasyonlarda; 6 ton 484 kg esrar, (geçen aya göre % 352 artış) 416 kg skunk, 347 kg eroin, 50 kg kokain, 69 kg afyon, 132 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 177 kg metamfetamin, 184 bin 870 adet ectasy, 182 bin 548 adet captagon, 1 milyon 641 bin 22 adet sentetik ecza, 17 milyon 28 bin 323 kök kenevir (geçen aya göre % 327 artış) ele geçirilmiştir.

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 440 operasyonda 2 bin 184 kişi gözaltına alınmış, 32 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır yapılan operasyonlarda; 1 milyon 91 bin 730 paket kaçak sigara, (geçen aya göre % 63 artış ) 991 bin 223 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. (geçen aya göre % 313 artış)

Aile içi ve kadına karşı şiddete yönelik; kadına karşı şiddet olaylarında haziran ayında 24 kadın yaşamını yitirmiş olup, aldığımız tedbirler ve çalışmalarımızın sonucunda geçen yılın aynı dönemine göre % 18 azalış göstermiştir.

2020 yılının ilk 6 ayında ise hayatını kaybeden kadın sayısı 115 olup geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 34 azalış sağlanmıştır. (2019 ilk 6 ayında 173 kadın hayatını kaybetmiştir)

Asayiş verileri 2019 – 2020 yıllarının ilk 6 ayları değerlendirildiğinde; ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen suçların günlük ortalama olay sayıları; oto hırsızlığında 20'den % 20 azalışla 16'ya, otodan hırsızlıkta 102'den % 31 azalışla 70'e, kapkaç olaylarında 10'dan % 40 azalışla 6'ya, iş yerinden hırsızlık olaylarında 121'den % 21 azalışla 96'ya gerilemiştir.

Evden hırsızlık günlük ortalama olay sayıları; ülke genelinde 178'den % 28 azalışla 128'e İstanbul'da 42'den % 38 azalışla 26'ya, Ankara'da 6'dan % 50 azalışla 3'e, İzmir'de 7'dan % 29 azalışla 5'e düşürülmüştür.

Haziran ayında ülke genelinde; "huzurlu sokaklar uygulaması 2020/1" "aranan şahısların yakalanması operasyonu" olmak üzere 2 güven/huzur uygulaması yapılmıştır.

Bu uygulamalarda; 535.068 şahıs kontrol edilmiş, 3.147 aranan şahıs yakalanmış, 148.219 araç kontrol edilmiş, 63.139 umuma açık yer denetlenmiştir.

Siber suçlarla mücadelede; terör suçları kapsamında 2020 yılı haziran ayında, 5.871 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2.508 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Düzensiz göçle mücadelede; 1.816'sı denizlerde olmak üzere toplam 5.900 düzensiz göçmen yakalanmış, 242 organizatör gözaltına alınmış, 177'si tutuklanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 403.810 (% 11'i)

Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3.591.892 kişidir.

TRAFİK VERİLERİ

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında, can kayıplarında ve yaralanan sayısında aldığımız etkili tedbirler ile farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde 2020 yılı trafik kazalarında azalışların yılı oldu.

2020 yılı haziran ayında meydana gelen 170 ölümlü trafik kazasında 208 kişi hayatını kaybetmiş, 13 bin 577 yaralanmalı trafik kazasında 21 bin 293 kişi yaralanmış, 19 yaya meydana gelen kazalarda olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

2020 yılının ilk 6 aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemi değerlendirildiğinde; ölümlü trafik kazası 882'den % 13 azalışla 764'e, bu kazalarda olay yerinde hayatını kaybeden sayısı 1.052'den % 16 azalışla 879'a, yaralanmalı trafik kazası 78 bin 166'dan % 23 azalışla 60 bin 401'e, yaralı sayısı 128 bin 775'ten % 27 azalışla 94 bin 19'a düşmüştür.