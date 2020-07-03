Başkan Erdoğan'dan Mehmet Özhaseki'ye gülümseten cevap: Ne çayı? Mantı, mantı...
Başkan Erdoğan, önceki gün videokonferansla katıldığı AK Parti İl Başkanları toplantısında Kayserili genel başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin “Pandemi bittikten sonra sizlerle bir çay içmek istiyoruz” sözlerine “Çayla geçiştirme, mantı mantı” diye yanıt verdi.
Başkan Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında CHP, bağımsız ve Demokrat Parti'den birer, İYİ Parti'den iki ve Saadet Partisi'nden üç olmak üzere sekiz belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Hürriyet'in haberine göre Bu sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin "Sayın Cumhurbaşkanım arkadaşlarımıza bir söz verdik. Pandemi süreci bittikten sonra burada sizlerle bir çay içmek istiyoruz. Sizin de sözümüzü boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum" sözleri üzerine Başkan Erdoğan, "Öyle çayla geçiştirme işi, mantı mantı... Kayserilisin ya hani..." diye espri yaptı.
OPERASYONLARIMIZ DAHA SAĞLIKLI
İl başkanları toplantısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın terörle mücadele konusunda gelinen son noktaya ilişkin bir bilgilendirme yaptığı da öğrenildi. Akar, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan ve Pençe-Kartal harekâtlarıyla ilgili gelişmeleri anlattı. Terörle mücadelenin tavizsiz bir şekilde devam edeceğini ifade eden Bakan Akar, "İnlerine giriyoruz, girmeye de devam edeceğiz. FETÖ'cülerin temizlenmesiyle operasyonlarımız daha sağlıklı bir şekilde ilerliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından eksik kadroyla çalıştık. Normalde beş pilotun yapması gereken işi, bir kişi yapıyor. Pilotlarımız o kadar başarılı ki bir eksiklik hissedilmedi. Yani TSK'da adam sayısının azalması bizde bir sorun oluşturmadı" dedi.
TSK'DAN 19 BİN 583 FETÖ İHRACI
TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cülerle ilgili son bilançoyu da paylaşan Bakan Akar, "FETÖ'yle mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar TSK'dan 19 bin 583 personel ihraç edildi. 4 bin 156 personel hakkındaki adli ve idari süreç devam ediyor. Tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ'yle mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor" ifadesini kullandı.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GÖZDEN GEÇİRİLSİN
Başkan Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı MYK ve il başkanları toplantılarında, kamuoyunda tartışılan İstanbul Sözleşmesi de gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre Başkanı Erdoğan, kurmaylarına, "Çalışıp, gözden geçirin. Halk istiyorsa kaldırın. Halkın talebi kaldırılması yönündeyse, buna göre bir karar verilsin. Halk ne derse o olur" talimatı verdi.
SIKI ÖNLEM
AK Parti il başkanları, toplantıya AK Parti Genel Merkezi'nden katıldı.
Toplantıda, sosyal mesafe ve maske kuralına özellikle dikkat edildi, elden ele mikrofon gezdirilmesi yerine salonun belirli yerlerine mikrofon konuldu. Soru sormak ve değerlendirmelerde bulunmak isteyen her il başkanı, mikrofonun bulunduğu yere gitti. Her konuşmanın ardından mikrofonlar dezenfekte edildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
- İşte 4 soruda Ayasofya davası
- Başkan Erdoğan talimat vermişti! Detaylar belli oldu...
- Adana'da suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı
- FETÖ finansörünün kirli oyunları
- İşte maaşlara yansıyacak zam
- Hayat Eve Sığar uygulamasında dikkat çeken özellik
- PKK ve MLKP’nin alçak kardeşliği
- TSK güvenli bir koridor açtı Süryaniler ayinlerini yaptı!
- Akıllanmıyorlar! Yasak geri gelir uyarısı...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: TÜİK Haziran 2020 enflasyon oranı nedir? 6 aylık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon rakamları ne oldu?
- Son dakika: Kira artış oranı 2020 Temmuz ayı ne kadar oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama
- BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu! Boyun tipi fan dikkat çekiyor! İşte BİM market cuma kampanyaları
- Hayırlı Cumalar! En yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Resimli kısa ve öz cuma mesajları
- Dev kampanya! BİM'de cuma gününe o ürünler damga vuracak! İşte 3 Temmuz 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu
- Heyecan dorukta! Memur zam oranı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?
- AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? Sınav girişi nasıl yapılır?
- TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Erzincan kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Netflix'ten Eltilerin Savaşı sürprizi! Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? İşte tarihi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?
- ALES/1 yeni başvuru tarihi ne zaman? ALES ücreti ne kadar? 2020 ALES ne zaman ne zaman?
- TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama