03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sakarya'daki söndürme çalışmalarının sona erdiğini açıkladı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sakarya'daki söndürme çalışmalarının sona erdiğini açıkladı

Son dakika haberleri... 'daki patlama hakkında konuşan Soylu, "Şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sakarya'daki söndürme çalışmalarının sona erdiğini açıkladı

4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Soylu, "3 vatandaşımızı arıyoruz" dedi.

Detaylar gelecek...

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