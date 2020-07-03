O soru damga vurdu! YKS Mabel Matiz sorusu iptal olacak mı? YKS'de Mabel Matiz sorusu iptal mi?
YKS Mabel Matiz sorusu iptal olacak mı? Geçtiğimiz hafta 2,5 milyona yakın öğrencinin ter döktüğü YKS sınavına şarkıcı Mabel Matiz sorusu damga vurdu. Sınav sorusunu hazırlayan kişilerin soru hazırlama gurubundan çıkarıldığı açıklandı. Sınava giren adaylar o sorunun akıbetini merak ediyor. YKS Mabel Matiz sorusu iptal olacak mı? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, YKS Mabel Matiz sorusu iptal olacak mı? YKS'de Mabel Matiz sorusu iptal mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
YKS'de Mabel Matiz sorusu iptal mi? YKS Mabel Matiz sorusu iptal olacak mı? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınav sorusunu hazırlayan kişilerin soru hazırlama gurubundan çıkarıldığı açıklandı. Sınava giren adaylar o sorunun akıbetini merak ediyor. YKS Mabel Matiz sorusu iptal olacak mı? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, YKS Mabel Matiz sorusu iptal olacak mı? YKS'de Mabel Matiz sorusu iptal mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumu (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'de sorulan Mabel Matiz sorusu hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Türkçe bölümünde, şarkıcı Mabel Matiz'e ilişkin bir soru sorulmuştu.
Söz konusu soru, bazı vatandaşlar tarafından sert tepkiyle karşılaşırken konuya dair ÖSYM'den açıklama geldi.
Yeni Akit'e konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün soruya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZE HASSASİYETİMİZ AÇIKTIR"
Aygün, "2020-YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın katılımıyla üç oturum halinde 188 sınav merkezinde güvenle ve başarıyla tamamlanmıştır. Soru havuzu ülkemizin farklı üniversitelerinden binlerce akademisyenin katılımıyla oluşturulmaktadır. Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. 2020 YKS'nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır." dedi.
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