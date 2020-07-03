İzmir’de görevden alınan CHP'li Başkan İbrahim Burak Oğuz’a FETÖ'den hapis cezası
FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yattığı süre ve sonuç ceza süresi dikkate alınarak hükümle birlikte tahliye edildi.
İzmir'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yattığı süre ve sonuç ceza süresi dikkate alınarak hükümle birlikte tahliye edildi.
SEGBİS ARACILIĞIYLA KATILDI
İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, tutuklu sanık Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
6 YIL HAPİS CEZASI
Oğuz'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Heyet, Oğuz'un duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.
TAHLİYE EDİLDİ
Heyet, hükümle birlikte yurt dışı yasağı konularak İbrahim Burak Oğuz'un tahliyesine karar verdi.
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