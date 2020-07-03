Halk TV kanalında yeni bir skandal daha yaşandı. Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki yapılanmasına yönelik başlatılan Pençe Kartal ve Pençe Kaplan operasyonları için küçümser açıklamlar ekrana geldi.

Televizyon kanalındaki Medya Mahallesi programının sunucu Ayşegül Arslan'ın konuğu olarak gazeteci Rıza Zelyut yer aldı. Programda Arslan Zelyut'a şu soruyu yöneltti:

"Yaşar Nuri'nin çok önemli akıllarda kalmış Allah ile aldatmak meselesi. Bu bile kanuşuluyor. Aldatmak aldatılmak meselesinden hareketle. Hakikaten birileri bizi aldatıyor mu? Yoksa destan yazılıyorda biz kör olduk göremiyor muyuz? Yani bizim bazıları diyor ya Erdoğan nefretiyle sizin gözleriniz kör olmuş diye… Öyle mi? Bu Kuzey Irak'ta Rıza Zelyut. Sizde biliyorum çok yakından izliyorsunuz. Önce Kartal Pençe yani havadan bombardıman için kartal dediler. Sonra Kaplan Pençe dediler, yerde komandolar gittiler vurdular çatıştılar. Şehit haberleri geliyor ne yazık ki orada. Tamam da ne oluyor biz niye oradayız Irak merkezi hükümetiş ya da Kürdistan bölgesel yönetimi neden Türkiye'ye nota üstüne nota verip kızıp duruyor. Ne oluyor size göre orada?"

GÜYA GÖSTERİYMİŞ!

Soru üzerine Rıza Zelyut cevaben şu cümleleri kullandı: "Valla bunların hepsi gösteri. Bir tiyatro perdesinden bize bir oyun izletiyor iktidar."

-Ayşegül Arslan ise "Peki amacı ne bu gösterinin?" diye sordu.

Zelyut ise: "Bir düşmana ihitiyacı var çatışmaya kavgaya ihtiyacı var, kavga ve düşmanlaştırma üzerinden iç düşman ve dış düşman yaratmak suretiyle seçmeni elde tutma propagandasından başka bir şey değil."

Damla Kaya/SABAH