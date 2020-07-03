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Ankara Emniyet Müdürlüğü barolar için toplanıp polise saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu

Sabah gazetesinden 'nın haberine göre; Çankaya’da polise saldıran göstericiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada, çeşitli illerin barolarından oluşan 500 kişilik grubun emniyet mensuplarına saldırdırığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 03.07.2020
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Ankara Emniyet Müdürlüğü barolar için toplanıp polise saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya'da izinsiz gösteri yapan Ankara Barosu ve çeşitli illerin barolarından oluşan 500 kişilik grubunun uyarılara rağmen Emniyet mensuplarına saldırdığını duyurdu. Emniyet personeline saldıranlar hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

İşte o açıklama...

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Çankaya'da izinsiz gösteri yapan Ankara Barosu ve çeşitli illerin barolarındanoluşan 500 kişilik bir avukat grubunun uyarılara rağmen Emniyet mensuplarına saldırdığını belirtti. Emniyet personeline saldıranlar hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti. Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasının detaylarında şu ayrıntılar yer aldı:

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün Çankaya İlçesi Anıtpark'ta düzenlemek istenen ancak İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği Ankara Valiliği'ne uygun görülmediğini ifade etti. Ancak buna rağmen toplantı ve gösteri yürüyüşüyle ilgili olarak, Ankara Barosu ve çeşitli illerin boralarına mensup avukatlardan oluşan yaklaşık 500 kişilik bir grup saat 15.00 itibariyle Ankara Adliyesi bahçesinde toplandığını belirtti.

Ankara Emniyeti polise saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu ANKARA EMNİYETİ POLİSE SALDIRANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

ANKARA EMNİYETİ: SUÇ DUYURUNDA BULUNACAĞIZ

Burada yapılan basın açıklaması sonrası toplu olarak TBMM'ye yürümek isteyen gruba eylemlerinin yasaya aykırı olduğu ifade edilmiş olup, bu esnada grup içerisinde bulunan şahıslar tarafından görevi sadece güvenliği ve düzeni sağlamak olan personelimize pankart-döviz sopaları ve akordiyon bariyerler atmak suretiyle saldırıdabulunulmuştur. Yasal mevzuatı çok iyi bilmelerine ve personelimizin iyi niyetli tüm çabalarına rağmen, marjinal grupların izinsiz gösteri-etkinliklerinde rastlanacak şekilde görevlilerimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır."

DAMLA KAYA / SABAH

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