Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz kadına şiddet karşısında sınıfta kaldırlar

Sanatçı Ozan Güven'in kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı yönündeki haberler sosyal medyada yer aldı. Şarkıcı Gökhan Özoğuz, yine sosyal medyadan "Tanıyanlar bilir!" diyerek "OzanGüvenYalnızdeğildir"tagını paylaştı.

İKİSİ DE ŞAŞIRTTI

Özoğuz'un bu tutumu ardından komedyen Cem Yılmaz'ın yazdıkları da şaşırttı. Cem Yılmaz arkadaşı Ozan Güven ile ilgili "Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin "tarafı" olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden "Sen de bir şey söyle" isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın. Sosyal medya üzerinden, bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm" dedi.

BU VAHŞETE DESTEK VERENLERE YAZIKLAR OLSUN!

Sosyal medyada Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz'un tutumlarına tepki verildi. Deniz Bulutsuz'un darp fotoğraflarını paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı şunları söyledi:

"Çene ucunda 1×0,3 cm yara - Kafasına vurulmayla sol gözde morarma - Sol kolda 5 cm, sağ kolda 6 cm morarma - Vücutta kesikler Ozan Güvenin bir kadına yaptıkları bunlar. Vahşete kavga diyen Sözcü'ye bu vahşiye destek veren Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz'a yazıklar olsun."

DAMLA KAYA / SABAH