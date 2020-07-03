"Hacca götüreceğim" diyerek bir avukatı 26 bin 500 dolar dolandırdı
İstanbul'da yaşanan dolandırıcılık olayı bu kadarına da pes dedirtti. Şüpheli "Özel kontenjan ile sizi Hacca götüreceğim" diyerek kandırdığı avukatı 26 bin 500 dolar dolandırdı. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan avukat şikayetçi oldu. Hakkında aynı suçtan çok sayıda dava olan şüpheli hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul'da yaşanan dolandırıcılık olayı bu kadarına da pes dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, şüpheli Adem T., Doktor Hüseyin Y. vesilesiyle müşteki İsmail Y.'yi aradı. Doktorlar grubunu hacca götürdüğümü ve bir ailelik yer kaldığını söyledi. İsterlerse müşteki ve ailesini Z... Towers'ta konaklamalı olarak Hacca götürebileceğini ifade etti.
Bu teklif üzerine müşteki İsmail Y. arkadaşı olan Hüseyin'i aradı. İddiaya göre, Hüseyin de ona 'Evet beni götürmek istedi. Ben de gidemeyeceğimi söyledim. Tanıdığın varsa senin yerine onu götürelim dediği için ben de sizin numaranızı verdim' dedi.
GÜVEN KAZANDI
Şüpheli bir süre sonra müştekinin avukatlık ofisine gitti. İddiaya göre müştekiye, "Benim zengin Arap tanıdıklarım var. Türkiye'de uygun ve ucuz satılan projelerden yatırım yapmak istiyorlar. Senin tanıdığın müteahhit varsa onlara satabiliriz" diyerek teklifte bulundu.
İsmail Y. bunun üzerine müştekiyi tanıdığı bir müteahhit arkadaşına yönlendirdi. Şüpheli İsmail Y.'nin güvenini kazanmak için bu müteahhit ile sözde 9 milyonluk bir rezidanstan daire pazarlığı yaptı. Bu konuşmalar ardından şüpheliye güven sağlayan İsmail Y. şüpheliye inanmaya başladı.
İRADESİNİ SAKATLADI, 26 BİN 500 DOLARINI ALDI
Bu pazarlıklar sürerken "Kontenjan doluyor. Yer kalmıyor. Çabuk davranman gerekiyor" şeklindeki iradeyi sakatlayan telkinlerle İsmail Y.'yi kandırdı.
Müşteki hacca gitmek için şüpheliye Suudi Atabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde 26 bin 500 dolar verdi.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan müşteki şüpheli Adem T.'den şikayetçi oldu. Şüpheliyi belgede yazan ad ve soyadıyla çıkan haberlerdeki fotoğraflarından teşhis eden müşteki savcılığa başvurdu.
Hüseyin Y.'nin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi.
KIDEMLİ DOLANDIRICI
Hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında aynı suçtan çok sayıda derdest soruşturma ve dava bulunduğu tespit edildi. Hatta şüphelinin bu suçtan mahkumiyet aldığı 4 kararın da bulunduğu anlaşıldı. Bu kararların temyiz ve istinaf incelemesinin sürdüğü belirlendi.
AĞIR CEZADA YARGILANACAK
Savcılık, şüpheli Adem T.'nin 'Dini İnanç ve Duygularının İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Sema ALİM DALGIÇ / SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sakarya'daki söndürme çalışmalarının sona erdi
- CHP'li İBB kurban kesim alanı pankartlarını topladı
- Ankara Emniyeti suç duyurusunda bulundu
- 14 yaşındaki genç kız istismara uğradı
- Okul nakil işlemleri ne zaman başlıyor 2020?
- YKS Mabel Matiz sorusu iptal olacak mı?
- Avaşin-Basyan vuruldu
- FETÖ imamları ile görüşen askere darbe üstüne darbe
- Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz sınıfta kaldı
- EGM iftiralara cevap verdi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sivas TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sivas 740 adet konut kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Yarın yasak var mı? 4 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 GS TS derbisi hangi kanalda, şifreli mi?
- ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- vatandas.jandarma.gov.tr: Jandarma subay astsubay başvuru nasıl yapılır? 2020 Jandarma başvuru şartları neler?
- Emekli zammı ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
- Uzman doktor yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile uzman doktor maaşı kaç para?
- Araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Araştırma görevlisi maaşı kaç para?
- Avukat yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Avukat maaşı kaç para?
- Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı sonrası hemşire maaşları kaç para?
- Kaymakam yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre kaymakam maaşları kaç para?
- Öğretmen yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre öğretmen maaşları kaç para?