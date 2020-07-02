Son dakika: MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı! MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr
MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sınav sonuçları öğrenilecek. Adaylar sonuçlarını görmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı! MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre; ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sınav sonuçları öğrenilecek. Adaylar sonuçlarını görmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI
MSÜ sınav sonuçlarının normalde 7 Temmuz tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyordu fakat ÖSYM sonuçları erkenden ilan etti.
MSÜ SINAVINDA ADAYLARA HANGİ DERSLERDEN SORULAR YÖNELTİLMİŞTİ?
14 Haziran'da gerçekleştirilen MSÜ sınavında adaylara Türkçe'den 40 soru, Tarih Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü Ahlak Bilgisi derslerinde 5'er soru Temel Matematik'ten 40 soru, Fizik ve Kimya derslerinden 7'şer soru ve Biyoloji sınavından 6 soru yöneltilmişti.
MSÜ SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer
standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır
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