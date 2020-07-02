MSÜ kaç kişi başvurdu? MSÜ baraj puanı kaç? 2020 MSÜ kaç kişi girdi?
MSÜ kaç kişi başvurdu? MSÜ baraj puanı kaç? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları son dakika olarak açıklandı. Sınava giren binlerce aday sonav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Adayların merak ettiği hususlardan biri de MSÜ baraj puanının kaç olduğu oluyor. Peki, MSÜ kaç kişi başvurdu? MSÜ baraj puanı kaç? 2020 MSÜ kaç kişi girdi? İşte detaylar...
MSÜ kaç kişi başvurdu? MSÜ baraj puanı kaç? 2020 MSÜ kaç kişi girdi? Sorularının cevabı son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sınav sonuçları öğrenilecek. Adayların merak ettiği hususlardan biri de MSÜ baraj puanının kaç olduğu oluyor. Peki, MSÜ kaç kişi başvurdu? MSÜ baraj puanı kaç? 2020 MSÜ kaç kişi girdi? İşte detaylar...
MSÜ SINAVINDA ADAYLARA HANGİ DERSLERDEN SORULAR YÖNELTİLMİŞTİ?
14 Haziran'da gerçekleştirilen MSÜ sınavında adaylara Türkçe'den 40 soru, Tarih Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü Ahlak Bilgisi derslerinde 5'er soru Temel Matematik'ten 40 soru, Fizik ve Kimya derslerinden 7'şer soru ve Biyoloji sınavından 6 soru yöneltilmişti.
MSÜ SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer
standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır
MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ 2020?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2020-MSÜ) 81 ildeki 94 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini ve sınava 451 bin adayın gireceğini ifade etti.
ÖSYM Başkanı Aygün, sınavın saat 10.00'da başlayacağını ve sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan test uygulanacağını ve 135 dakika süre tanınacağını belirtti.
Bu yıl uygulanacak tüm basılı sınavlarda olduğu gibi 2020-MSÜ'de de kimliğini kaybeden ve/veya nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmaması için sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık tutulacağını söyleyen Aygün, açık nüfus müdürlüklerinin listesinin ÖSYM'nin internet sitesinde yer aldığını aktardı.
Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileyen Aygün, adaylara, sınav saatinden 1 saat 15 dakika önce sınav binaları önünde hazır olmaları gerektiğini hatırlattı.
MSÜ TABAN PUANLARI NEDİR?
MSÜ taban puanları değişiklik gösteriyor. İşte geçmiş yıllardaki taban puanları...
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526
KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558
KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285
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