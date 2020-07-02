02 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: ABD'de corona virüs tekrar artışta! Ölü sayısı 130.843 kişi oldu

Son dakika: ABD'de corona virüs tekrar artışta! Ölü sayısı 130.843 kişi oldu

haberi... 'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 709 artarak 130 bin 843'e yükseldi. ABD’de 24 saatte 52 binin üzerinde yeni koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
ABONE OL
ABD'DE CORONA TEKRAR ARTIŞTA! ÖLÜ SAYISI 130.843

'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 709 artarak 130 bin 843'e yükseldi.

ABD'DE REKOR ARTIŞ

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de 24 saatte 52 bin 898 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Alaska, Arizona, Kaliforniya, Georgia, Idaho, Oklahoma, Güney Carolina ve Teksas eyaletlerinde rekor vaka sayılarına ulaşıldığı, ABD'nin farklı eyaletlerinde de durumun ciddileştiği belirtildi.

TRUMP: ÇOK YAKINDA BİR AŞIYA SAHİP OLACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business'a yaptığı açıklamada, "Çok yakında bir aşıya sahip olacağımızı düşünüyorum" derken, aynı zamanda süreci iyi yönettiklerini de ifade etti.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ülke genelinde yeterli önlemlerin alınmaması durumunda günlük vaka sayısının 100 bine kadar çıkabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA