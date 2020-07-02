Son dakika: ABD'de corona virüs tekrar artışta! Ölü sayısı 130.843 kişi oldu
Son dakika haberi... ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 709 artarak 130 bin 843'e yükseldi. ABD’de 24 saatte 52 binin üzerinde yeni koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği belirtildi.
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 709 artarak 130 bin 843'e yükseldi.
ABD'DE REKOR ARTIŞ
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de 24 saatte 52 bin 898 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Alaska, Arizona, Kaliforniya, Georgia, Idaho, Oklahoma, Güney Carolina ve Teksas eyaletlerinde rekor vaka sayılarına ulaşıldığı, ABD'nin farklı eyaletlerinde de durumun ciddileştiği belirtildi.
TRUMP: ÇOK YAKINDA BİR AŞIYA SAHİP OLACAĞIZ
ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business'a yaptığı açıklamada, "Çok yakında bir aşıya sahip olacağımızı düşünüyorum" derken, aynı zamanda süreci iyi yönettiklerini de ifade etti.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ülke genelinde yeterli önlemlerin alınmaması durumunda günlük vaka sayısının 100 bine kadar çıkabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
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