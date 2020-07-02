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Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret! Normalleşme sonrası bir ilk | Video

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Giriş: 02.07.2020 12:17
Güncelleme:02.07.2020 12:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyarette ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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