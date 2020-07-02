Başkan Erdoğan'dan koronavirüs pandemisi sonrası ilk yurt dışı ziyareti |Video

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sonrasında yaklaşık 4 ay sonra ilk yurt dışı ziyaretini Katar’a gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Katar'a indi. İşte ilk görüntüler...

Başkan Erdoğan, koronavirüs salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında yaklaşık 4 ay sonra ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a yaptı.

Erdoğan, beraberinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile birlikte özel uçak 'TUR' ile saat 12.05'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Katar'a indi.

Başkan Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Vali Vasip Şahin uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geleceği, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı öğrenildi.