02 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan koronavirüs pandemisi sonrası ilk yurt dışı ziyareti |Video

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs pandemisi sonrası ilk yurt dışı ziyareti |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2020 16:36
Güncelleme:02.07.2020 16:36
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sonrasında yaklaşık 4 ay sonra ilk yurt dışı ziyaretini Katar’a gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Katar'a indi. İşte ilk görüntüler...

Başkan Erdoğan, koronavirüs salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında yaklaşık 4 ay sonra ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a yaptı.

Erdoğan, beraberinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile birlikte özel uçak 'TUR' ile saat 12.05'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Katar'a indi.

Başkan Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Vali Vasip Şahin uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geleceği, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı öğrenildi.

Başkan Erdoğan'dan pandemi sonrası ilk yurt dışı ziyareti
Başkan Erdoğan'dan pandemi sonrası ilk yurt dışı ziyareti
CHP'de kurultay önce iç savaş... Muharrem İnce aday olacak mı?
CHP'de kurultay önce iç savaş... Muharrem İnce aday olacak mı?
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 kişi İstanbul'da yargılanacak
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 kişi İstanbul'da yargılanacak
Ayasofya duruşması neden 15 dakika sürdü?
Ayasofya duruşması neden 15 dakika sürdü?
TSK'dan PKK'ya Hakurk'ta şok
TSK'dan PKK'ya Hakurk'ta şok
Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya flaş çağrı
Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya flaş çağrı
Albayrak ailesine çirkin saldırıya vatandaştan büyük tepki
Albayrak ailesine çirkin saldırıya vatandaştan büyük tepki
Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret!
Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret!
Ayasofya ibadete açılacak mı?
Ayasofya ibadete açılacak mı?
Ayasofya duruşması bitti! Gözler kararda
Ayasofya duruşması bitti! Gözler kararda
HDPKK mahkemelik oluyor
HDPKK mahkemelik oluyor
Dünyada sosyal medya düzenlemeleri
Dünyada sosyal medya düzenlemeleri
Daha Fazla Video Göster