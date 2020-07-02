MSÜ taban puanları 2020! MSÜ kadın-erkek astsubay taban puanları! MSÜ taban puanları açıklandı mı?
MSÜ taban puanları 2020! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar sonuçları öğrenmek için ÖSYM'nin sitesine gidiyor. MSÜ sınavından başarılı sonuç alan adaylar daha önce açıklanan taban puan listesini araştırmaya başladı. Peki, MSÜ kadın-erkek astsubay taban puanları belli oldu mu? MSÜ taban puanları açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
MSÜ kadın-erkek astsubay taban puanları belli oldu mu? MSÜ taban puanları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları beklenenden erken açıklandı. ÖSYM tarafından 14 Haziran'da 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ve taban puan listesi merak ediliyor. Peki, MSÜ kadın-erkek astsubay taban puanları belli oldu mu? MSÜ taban puanları açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM'nin sayfasında şu duyuru yapıldı;
"14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
MSÜ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
MSÜ TABAN PUANLARI NEDİR?
MSÜ taban puanları değişiklik gösteriyor. İşte geçmiş yıllardaki taban puanları...
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526
KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558
KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285
MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sınavdan önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2020-MSÜ) 81 ildeki 94 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini ve sınava 451 bin adayın gireceğini ifade etti.
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