Son dakika: AK Parti’ye farklı partilerden 8 belediye başkanı geçecek
Son dakika haberi... AK Parti’ye farklı partilerden 8 belediye başkanı geçecek ve AK Parti’nin toplam belediye başkanı sayısı 786 olacak. A Haber muhabiri Lamia Ayhan, bu süreci AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yürüttüğünü açıkladı.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılacak.
Son dakika habrine göre; AK Parti'ye farklı partilerden 8 belediye başkanı geçecek ve AK Parti'nin toplam belediye başkan sayısı 786 olacak.
A Haber muhabiri Lamia Ayhan, bu süreci AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yürüttüğünü açıkladı.
AK PARTİ'DEN İSTANBUL HAMLESİ
Ayrıca iki buçuk milyona yakın üyesi bulunan AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, yeni üye hamlesi başlattı.
100 bin yeni üyeyi hedefleyen AK Parti il teşkilatı, yeni üyelikleri kolaylaştırmak için web platfromu hazırladı.BAŞKAN ERDOĞAN'IN YOĞUN GÜNDEMİ
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi'ne katılacak.
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