Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklama
Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın sosyal medya açıklamasının çarpıtılmaya çalışıldığını belirterek ''Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir. Kendi ülkesinin tarafında değil de iki yüzlü davranan sosyal medya şirketlerinin yanında duranlara şaşırmadığımızı da belirtmek isteriz'' dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyayla ilgili kullandığı ifadelerin bağlamından koparılması sonrasında açıklama yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasında öne çıkan satır başları:
''ÇARPITMAYA KALKIŞANLAR VAR''
Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün bazı sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamaları bağlamından koparıp çarpıtmaya kalkışanlara bir çift sözümüz var.
Sayın Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca vesayetle, anti-demokratik unsurlarla, yasakçı zihniyetle mücadele etmiştir. Bugün kimi sosyal medya platformları ne yazık ki vatandaşlarımızın haklarını gasp etmektedir. Söz konusu sosyal medya platformları cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret gibi kanunlarımızın suç saydığı konularda vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik hiçbir katkı sunmamakta, aksine tüm uyarılarımıza rağmen bu suçların işlenmesine zemin teşkil etmektedir. Ayıca bu platformlar ülkemizde kontrolsüz şekilde kazanç elde etmekte, hiçbir vergi yükümlülüğüne tabi olmaksızın faaliyet göstermektedir.
''HUKUKİ VE MALİ MUHATAPLIK İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILMAKTA''
Sayın Cumhurbaşkanımız da milletin birliği, bütünlüğü ve menfaati için söz konusu alanda hukuki düzenlemelerin ilgili organlarca yapılmasını vurgulamış ve uluslararası sosyal medya şirketlerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Söz konusu alanda tüm dünyada olduğu gibi düzenlemelerin ve kontrollerin hukuk devleti ilkesi içerisinde yapılacağını da özellikle vurgulamıştır.
Bahsedilen alanda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışmalar devam etmekte, internet ile sosyal medya şirketlerinin ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için gerekli adımlar atılmaktadır.
''YASAKÇI BİR KALIP İÇERİSİNDE SUNMA ÇABALARI BEYHUDE''
Milletimize ve değerlerimize düşmanlıkta sınır tanımayan bazı kesimlerin, yasaklara ve baskılara karşı yıllarca mücadele etmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir. Türkiye'yi başka ülkelerle karşılaştıranların, kendi ülkesinin tarafında değil de iki yüzlü davranan sosyal medya şirketlerinin yanında durmalarına şaşırmadığımızı da belirtmek isteriz.
Türkiye bir hukuk devletidir, güçlü bir devlettir. Hak arama mücadelemiz, hakikati savunma irademiz milletimizi ve değerlerimizi bu tarz saldırılara karşı koruma azmimiz sonuna kadar devam edecektir.
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