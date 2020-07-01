01 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'güvenli turizm' ziyareti

Son dakika: Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'güvenli turizm' ziyareti

Kültür ve Bakanı , ile birlikte yarın 'ya giderek, 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nu anlatacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020
ABONE OL
TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA ÖNEMLİ ZİYARET

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ersoy'un 'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkelerle başlattığı diplomasi trafiğinin yeni durağı, olacak. Ersoy, Çavuşoğlu ile birlikte yarın Almanya'yı ziyaret edecek. Bakanlara Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe ve bakanlıkların üst düzey bürokratları da eşlik edecek. Heyetin günübirlik gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Almanya Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Alman hükümetinin turizmden sorumlu yetkili ismi Thomas Bareiss ile görüşülecek. Türkiye'nin yerli ve yabancı ziyaretçilere sunduğu güvenli tatil hizmetinin anlatılacağı görüşmelerde, Almanya'nın hükümet yetkililerine, uygulamaya konulan sertifikasyon programı ile Türkiye'nin sağlık altyapısı anlatılacak. İki bakan, Türkiye'de havalimanlarından konaklama ve yeme içme tesislerine kadar ziyaretçilerin karşılaşacakları tüm süreçleri, bölgelerindeki vaka sayıları ve uygulamaya konulan sağlık sigorta sistemi ile birlikte Alman mevkidaşlarına tüm detaylarıyla aktaracak. 'nın Türkiye'de uygulanan tedavi süreçleriyle ilgili bilgiler vereceği ziyaret ile Almanya'nın, Türkiye'ye seyahat uyarısını bir an evvel kaldırması hedefleniyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA