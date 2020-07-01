Son dakika: Bu hafta sınav var mı? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında LGS ve YKS sınavlarının uygulandığı günlerde sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleştirildi. Bu hafta sonu için plan yapan vatandaşlar kısıtlamanın olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bu hafta sınav var mı? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
Son dakika haberi... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, kontrollü normal hayata geçiş döneminde sona ermişti. LGS ve YKS günlerinde sosyal mesafenin korunması için belirlenen saatlere kadar gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta sınav var mı? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?
MEB ve ÖSYM'nin takvimine göre, 4-5 Temmuz'da herhangi bir sınav bulunmuyor.
4-5 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Bu hafta sonu yani 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile birlikte sokağa çıkma yasağının sona erdiği biliniyordu. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
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