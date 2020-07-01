01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Batman'da uyuşturucu operasyonu: 16 zanlı yakalandı

'da düzenlenen operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi, 359 gram toz esrar, 2 kilo 650 gram kubar esrar, 24 gram bonzai ve 1 kilo 811 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020
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BATMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 16 ZANLI YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 16 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi, 359 gram toz esrar, 2 kilo 650 gram kubar esrar, 24 gram bonzai ve 1 kilo 811 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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