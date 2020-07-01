01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan 'KPSS' açıklaması

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: " tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisi 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılabilecek."

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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BAKAN SELÇUK'TAN FLAŞ 'KPSS' AÇIKLAMASI
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: " tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisi 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılabilecek."

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