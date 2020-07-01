Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan 'KPSS' açıklaması
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisi 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılabilecek."
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisi 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılabilecek."
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