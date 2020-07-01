www.jandarma.gov.tr: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 300 subay alımı! Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi alım şartları neler?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne 300 subay alımı yapılacağı açıklandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay görev alacak 3 Temmuz'da başvurular yapılabilecek. İlanı görenler ve alıma başvuru yapmak isteyenler alım şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi alım şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 300 subay alımı için başvurular 3 Temmuz itibariyle başlayacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temini yapılacak. İlanı görenler ve alıma başvuru yapmak isteyenler alım şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi alım şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 03 Temmuz-03 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinde yer alan "2020 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) Öğrenci Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU ŞARTLARI
a. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.
c. Başvurular, 03 Temmuz 2020 günü başlayıp, 03 Ağustos 2020 günü saat 17:00'de sona erecektir.
ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
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