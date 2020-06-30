30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TBMM'den flaş karar! Süre 1 ay daha uzatıldı

Son dakika: TBMM'den flaş karar! Süre 1 ay daha uzatıldı

Son dakika haberine göre ve Eklentilerine, 01-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
ABONE OL
TBMM'DEN FLAŞ KARAR! SÜRE 1 AY DAHA UZATILDI

'ye ziyaretlerle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. ve Eklentilerine 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ziyaretçilerin kabul edilmeyeceği açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA