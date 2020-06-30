30 Haziran 2020, Salı
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Balıkesir merkezli terör operasyonu: 24 gözaltı

merkezli 4 ilde ve Başkanlığı ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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BALIKESİR MERKEZLİ TERÖR OPERASYONU: 24 GÖZALTI

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ve terör örgütlerine finans desteği sağladığı belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir ve Başkanlığı ekipleri, Balıkesir, , ve 'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 24 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ekipler, 1 şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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