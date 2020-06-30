Son dakika... Eğlence merkezleri 1 Temmuz'da açılacak mı? Kovid-19 pandemisi nedeniyle 16 Mart'ta geçici süreliğine kapatılan bazı işletmeler yeniden faaliyete başlamıştı. Kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile birlikte eğlence mekanlarının açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Öte yandan nargile kafelerin açılacağı tarih ve kahvehanelerde oyun oynamanın ne zaman serbest olacağı ile ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Peki, eğlence merkezleri ve nargile kafeler 1 Temmuz'da açılacak mı? Kahvehanelerde oyun ne zaman oynanacak? İşte son gelişmeler...

EĞLENCE MEKANLARI, NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayı ortasında nargile kafeler ve eğlence mekanlarının bir süre daha kapalı kalacağını açıklamıştı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık. Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

KAHVEHANELERDE OYUN NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Kahvehanelerde oyun oynamanın ne zamn serbest olacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde hizmet vermeye başladı. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak."

1 TEMMUZ'DA NERELER AÇILACAK?

1 Temmuz'dan itibaren düğün salonları, internet kafeler ve oyun salonları yeniden hizmet vermeye başlayacak.