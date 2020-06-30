Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?

Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman? Kuran-ı Kerim'de de geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail'in hikayesinden yola çıkarak Müslümanlar Allah'ın rızasını kazanmak için bu farzı yerine getiriyor. İslam aleminin dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Kurban Bayramı tarihi açıklandı. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?

Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2020 yılı Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 3 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.