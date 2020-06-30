30 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Birleşik Krallık Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Son dakika haberi... Milli Akar, Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulduğu belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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BAKAN AKAR'DAN KRİTİK GÖRÜŞME!

Milli Hulusi Akar, Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar ve mevkidaşı Wallace arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.

Görüşmede ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulduğu kaydedildi.

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