Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Birleşik Krallık Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede NATO ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar ve mevkidaşı Wallace arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.
Görüşmede NATO ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulduğu kaydedildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulmuştur. https://t.co/uhZEYbdfE0#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/AgTnAEhs6B— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2020
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