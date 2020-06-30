Son dakika: Bakan Soylu açıkladı! Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonu...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Soylu "Özellikle suç gelirleriyle mücadelede, gerek adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, mahkemelerimiz, emniyet ve jandarma birimlerimiz büyük bir mücadele vermektedir." açıklamasında bulundu. 'Bataklık Operasyonu'nun 9 ülke ile işbirliğiyle düzenlendiğini söyleyen Soylu, "Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu. Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan Bataklık Operasyonu'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, narkotik ve suç geliri operasyonu kapsamında 67 kişinin gözaltına alındığını ve 70 milyon liraya el konduğunu söyledi. Bakan Soylu, toplam süreçleriyle beraber 500 milyonun üzerinde çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamının bulunduğunu belirtti.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
9 ÜLKEYLE BAĞLANTILI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
"Özellikle suç gelirleriyle mücadelede, gerek adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, mahkemelerimiz, emniyet ve jandarma birimlerimiz büyük bir mücadele vermektedir. Dönem dönem tespitinde takibinde zorlandığımız çok açıktır. Bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya. Türkiye ile de 11 vilayette yapıldı. Yaklaşık 94 hedefi vardı, şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı.
70 MİLYON LİRAYA EL KONULDU
Örgütün iki tepe yöneticisi var. Bir tanesi gerek Brezilya, gerek Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Nakdi olarak 70 milyon liraya el konuldu. Toplam tüm süreçleriyle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak. Yaklaşık 2 ay önce bu operasyona bağlı olarak bir yakalama daha gerçekleştirilmişti. Ama kamuoyuna çok fazla deklare edilmeden suç dosyasına herhangi bir halel gelmemesi için de devam da ettirildi.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OPERASYONUDUR
Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonudur bu. Bu büyüklükte böyle bir operasyon olmadı ama bugünden sonra çok daha güçlü şekilde olabileceğini, hem milletimize hem kamuoyuna ilan etmek istiyorum."
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