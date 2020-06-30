30 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Atmar ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vekili Hanif ile telefonda görüştü. Atmar, Afganistan Cumhurbaşkanı 'nin Başkan Erdoğan'a teşekkür ve en iyi dileklerini aktardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'DAN KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Çavuşoğlu, 'da son dönemde vuku bulan terör saldırıları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletirken, Kovid-19 ile mücadelede 'nin Afganistan'a sağladığı desteğe atıfta bulundu.

da taziye dilekleri ve cömert yardımları için Türkiye'ye teşekkür ederek Afganistan Cumhurbaşkanı 'nin Cumhurbaşkanı 'a teşekkür ve en iyi dileklerini aktardı.

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