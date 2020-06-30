Son dakika: AK Parti'den Alpay Özalan ve Ali Şahin'e yeni görev
Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri görevine devam ediyor. AK Parti iki idare amirinde değişikliğe gitti. Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amiri oldu.
Son dakika haberine göre; AK Parti kapalı grup toplantısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetimini seçti.
İKİ İSME YENİ GÖREV!
Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri görevine devam ederken, iki idare amirinde değişikliğe gidildi. Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amiri oldu.
ALPAY ÖZALAN KİMDİR?
Millî Futbolcu, Teknik Direktör, Sporcu; Futbol hayatına Altay'da başladı. Sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Aston Villa (İngiltere), İncheon United (Güney Kore), Urawa RedDiamonds (Japonya) ve FC Köln (Almanya)de oynadı. 1992 yılından 2008 yılına kadar Millî Takımın değişmez oyuncusu oldu ve Millî Takımlar formasını 127 defa giydi. 1993 Akdeniz Olimpiyatları'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. 1996 yılında Dünya Olimpiyat Fair Play ödülünü alan ilk ve tek Türk futbolcu oldu. Yine İngiltere'ye transfer olan, Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcudur. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük kupasının kadrosunda yer alarak 2002 FIFA World Cup All Star Team'e giren tek Türk futbolcusudur. Japonya'da en iyi yabancı futbolcu ve Asya'nın en iyi defans oyuncusu seçildi. 2002 Dünya Kupası'ndaki başarılarından dolayı Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na sahip oldu. Ayrıca Almanya'nın ünlü ansiklopedisi Fussballer tarafından futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli 1000 futbolcusu arasında gösterildi. Futbolculuk kariyerini Almanya'da bitirerek teknik direktörlük kariyerinde çeşitli kulüplerde görev aldı ve son olarak Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevinde bulundu. Özalan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
ALİ ŞAHİN KİMDİR?
Ali Şahin, 2 Ocak 1970'te Gaziantep Nizip'te doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Safiya'dır. Uluslararası İlişkiler Uzmanı; Pakistan Karaçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans ve yüksek lisansını yaptı.
Fiziksel Engelliler Vakfı Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezini kurdu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) çalışmalarına katıldı.
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