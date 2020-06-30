Koronavirüs döneminde eğitim nasıl olacak? Yeni normal için 3 senaryo

Corona virüs salgını bitmezse, Türkiye yeni bir eğitim modeli ile tanışabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda yeni eğitim öğretim yılına ilişkin farklı senaryolar gündemde yer alıyor. Bu konuyla ilgili olarak bakanlık, yaz boyunca her ihtimale karşı pandemi mesaisi yapacak.