Koronavirüs döneminde eğitim nasıl olacak? Yeni normal için 3 senaryo
Öğrenciler tatilde, ancak yeni eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı'nda hummalı bir çalışma var. Bakanlık, pandemi nedeniyle Eylül ayında okulların açılamaması ihtimaline karşı farklı senaryolar üzerinde çalışıyor.
Corona virüs salgını bitmezse, Türkiye yeni bir eğitim modeli ile tanışabilir.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda yeni eğitim öğretim yılına ilişkin farklı senaryolar gündemde yer alıyor. Bu konuyla ilgili olarak bakanlık, yaz boyunca her ihtimale karşı pandemi mesaisi yapacak.
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