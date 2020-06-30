30 Haziran 2020, Salı
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Koronavirüs döneminde eğitim nasıl olacak? Yeni normal için 3 senaryo

Öğrenciler tatilde, ancak yeni eğitim öğretim yılı için 'nda hummalı bir çalışma var. Bakanlık, pandemi nedeniyle Eylül ayında okulların açılamaması ihtimaline karşı farklı senaryolar üzerinde çalışıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Corona virüs salgını bitmezse, Türkiye yeni bir eğitim modeli ile tanışabilir.

'nda yeni eğitim öğretim yılına ilişkin farklı senaryolar gündemde yer alıyor. Bu konuyla ilgili olarak bakanlık, yaz boyunca her ihtimale karşı pandemi mesaisi yapacak.

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