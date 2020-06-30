CHP'li vekil Fikret Şahin kayınpeder hatırına ihaleyi iptal ettirmiş!

Balıkesir Gömeç'te geçen hafta yaşanan ihale skandalının etkileri sürüyor. Özdemir, Gömeç'in Keremköy Mahallesi Öğretmenler Sitesi'nin önüne açılacak büfe için ihaleye girmiş ve açık arttırmada 20 bin 600 liraya ihaleyi kazanmıştı. Ancak kazandığı ihale bir türlü onaylanmamıştı. Sonuçta da Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Özdemir'i arayarak "İhaleyi iptal ettim" demişti. Başkanın bu tutumunu anlayamayan Özdemir, olayın perde arkasında vekil Şahin'in olduğunu öğrendi. Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazan Özdemir, şunları ifade etti:





Fikret Şahin



Hak hukuk adalet diyerek hakça bölüştüğümüz bir gelecek için çalışıyoruz. Ben 12 yaşımdan bu yana partimize emek vermiş bir gencim. Size iletmem gereken ve adalete hukuka aykırı bir durum var.





CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in usule uygun şekilde yapıldığı öğrenilen ihaleyi, keyfi olarak iptal ettirdiğini ilk olarak SABAH duyurmuştu.



Ekmeğimle oynandı. Ben 17 Haziran'da Gömeç Belediyesi'nin 6 metrekare yap, işlet, devret modeliyle 3 yıllığına kiralanan bir büfe ihalesine katıldım. 9 bin 150 lira ile başlayan ihaleyi 20 bin 600 liraya kazandım. Keremköy Mahallemizde Öğretmenler Sitesi adı altında bulunan 45 haneli bir sitenin önünde bulunan 4 bin 300 metrekarelik kamuya ait alan olmasına karşın her yanı tel örgülerle çevrili. Halkımızın girişi engellenmiş bir halde. 19 Haziran'da Himam ile makamında bir görüşmemiz oldu. Bana 'İhaleyi iptal ettik. O alanı veremiyoruz. Beni millevekili Fikret Şahin aradı ve ihaleyi iptal ettik. Sen Fikret Bey ile görüş' dedi. Yanından ayrıldığımda Şahin'i aradım.





Mehmet İrem Himam



Vekilimizin bana verdiği cevap, 'Senin almış olduğun alanın arkasında kalan yazlık sitede benim kayınpederim ve doktor arkadaşlarım oturuyor. Onların rahatı benim için önemli. Ben o ihaleyi iptal ettirmeseydim o siteye bir daha gidemezdim. Yüzlerine bakamazdım. Tel örgü ile çevrili alan sitede oturan insanların sosyal aktivite alanları' dedi.





Anıl Özdemir



Ben bu işten nasıl dönerim' karşılığını verdim. Kendisi bana 'Balıkesir'e geldiğimde seni gerekli baskıyı uygular Gömeç Belediyesi'ne işe sokarız' dedi. Partimizin bu şekilde yıpratılması beni derinden üzüyor. Konuyla ilgili Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve ilçe başkanımız Şeref Lale'ye de bir rapor sundum. CHP'nin öz evladı olarak sizden bu konu için yardım talep ediyorum.