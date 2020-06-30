Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yatırımların iyileştirilmesi için 21 eylem tamam
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.
Oktay "Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlayacak şekilde Risk Sermayesi Fonu oluşturduk." şeklinde konuştu.
Oktay "Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlayacak şekilde Risk Sermayesi Fonu oluşturduk." şeklinde konuştu.
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