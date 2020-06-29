Son dakika... ATA AÖF final sıonuçları açıklandı mı? 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika... ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 15-24 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen final sınavının tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. ATA AÖF tarafından sınava dair soruları ve cevapların erişime açılması ile birlikte öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Peki, ATA AÖF final sıonuçları açıklandı mı? 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Son dakika haberi... ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 15-2 Haziran'da gerçekleştirilen final sınavının soruları ve cevapları erişime açıldı. Sınav sonuçlarına göre mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. ATA AÖF final sınavı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ATA AÖF final sıonuçları açıklandı mı? 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF bahar dönemi final sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz.
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK
Sınav sonuçları, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ekranı üzerinde duyurulacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol panelde yer alan "Öğrenim" sekmesine tıkladıktan sona alt kategoride bulunan "Sınavlar" butonuna tıklayın. Açılan pencerede döneme ait sınav sonuçlarına ulaşabileceksiniz.
ATA AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI
ATA AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayımlandı. Sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklendi. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilirsiniz.
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