ÖSYM tarih verdi! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? MSÜ sonuçları geldi mi?

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? MSÜ sonuçları geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını son dakika olarak duyurdu. Milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve adaylar T.C. Kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları ulaşabilecek. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? MSÜ sonuçları geldi mi? İşte detaylar...

MSÜ SORU CEVAPLARI YAYINLANDI

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u erişime açıldı. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçları 7 Temmuz günü açıklanacak. T.C. Kimlik numarası ve şifrenizle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçları öğrenebilirsiniz.