PKK'ya yönelik terör soruşturmasında 23 kişi tutuklandı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK'ya yönelik soruşturmada gözaltına alınan 45 kişi hakim karşısına çıktı. Diyarbakır merkezli operasyonda yakalananlardan 23'ü tutuklandı.
Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 23'ü tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ile HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 45 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Eski Silvan Belediye Başkanı Toprak'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de bulunduğu 19 firarinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
NELER YAŞANDI?
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 9 Ekim 2018'de terör örgütü PKK/KCK adına yurt içinde faaliyet yürüten örgüt yanlısı oluşumların koordinesini sağlamak, örgüt kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü eylemi organize etmek için kurulan sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanmasına yönelik Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasındaki aramada bulunan fiziki ve dijital dokümanlarda inceleme yapılmıştı.
Söz konusu örgütsel dokümanlarda adı geçen ve DTK'da eylem ve faaliyetlerde bulundukları belirlenen, aralarında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.
Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alınmıştı.
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